Marcelo Camargo/Agência Brasil - 31/08/2023 Prédio sede da Polícia Federal, em Brasília

Nesta quarta-feira (6), a Polícia Federal cumpre dez mandados de busca e apreensão contra suspeitos de financiar bloqueios em rodovias federais após as eleições de outubro do ano passado. A operação, batizada de Parada Obrigatória, ocorre nos municípios de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Pontes e Lacerda, no Mato Grosso.

Segundo a PF, houve bloqueio da Rodovia BR-174 por manifestantes que, conforme as apurações, "teriam agredido e ameaçado motoristas que tentavam furar os pontos de bloqueio, além da reiterada desobediência a policiais que buscavam liberar o trânsito".

Ainda de acordo com a corporação, os líderes, financiadores e participantes do movimento podem responder por crimes como constrangimento ilegal, lesão corporal, incitação ao crime, associação criminosa, abolição violenta do estado democrático, entre outros.

Somadas, as penas passam de 13 anos de prisão.

Os materiais apreendidos durante a ação serão enviados para análise e perícia para dar continuidade às investigações e apontar elementos de responsabilização dos envolvidos nos bloqueios.

Os protestos nas estradas começaram logo após o resultado das eleições, ainda em 30 de outubro do ano passado, que elegeram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL).