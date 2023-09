@LazzarettiVane - Twitter Passo Fundo no RS ficou completamente alagada com a passagem do ciclone

Subiu para 27 o número de mortos pela passagem do ciclone no Rio Grande do Sul, que se formou no estado na última segunda-feira (4). A Defesa Civil do RS confirmou mais seis óbitos no município de Roca Sales, na Região dos Vales, na manhã desta quarta-feira (6).

A informação também foi confirmada pelo governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) nas redes sociais. "Lamentamos cada vida perdida e estamos trabalhando para fazer todos os resgates possíveis nas regiões mais atingidas. Milhares de pessoas já foram salvas por nossas equipes", escreveu.

As atenções se dirigem agora, também, para o Vale do Rio Pardo. Helicópteros da Brigada, dos Bombeiros e da Civil são empregados para resgates, com o apoio de 1 aeronave da PRF, 1 da FAB e 1 da Marinha. Trabalho para que as forças armadas possam liberar + aeronaves o quanto antes — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) September 6, 2023

Na publicação, Leite disse que está se dirigindo, neste momento, para "visitar as localidades atingidas, acompanhado de ministros do Governo Federal".

Estou me dirigindo nesse momento para visitar as localidades atingidas acompanhado de ministros do Governo Federal.





De acordo com ele, 15 dessas mortes foram registradas na cidade de Muçum, na região central do estado. O governador ainda informou que este é o maior número de mortes devido a um evento climático já ocorrido no estado.

O Corpo de Bombeiros encontrou 15 corpos ao fazer uma vistoria em uma casa nessa terça-feira (5), segundo a Defesa Civil. Outras seis vítimas foram confirmadas entre segunda (4) e terça, em cidades do Norte do estado.

O ciclone levou à elevação do nível de água dos rios, provocando enchentes e fazendo com que muitos moradores tenham ficado ilhados em cima de telhados de casas em alguns municípios.

Até o início da tarde desta quarta, a Defesa Civil mantém o alerta de inundação para o Rio Caí e o Rio Taquari. A orientação é que as famílias que morem perto das margens deixem as casas devido ao risco de alagamento.

Em caso de emergência ou necessidade de resgate, os moradores devem ligar para a Brigada Militar (190) ou para o Corpo de Bombeiros (193).