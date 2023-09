Divulgação/The Presidential Press and Information Office - 25/04/2019 Kim Jong-un e Vladimir Putin devem se reunir ainda neste mês

Os Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira (5) que a Coreia do Norte enfrentará consequências se fornecer armas para a Rússia usar na guerra contra a Ucrânia.



"Vão pagar um preço por isso na comunidade internacional", disse o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, durante entrevista coletiva.

O governo dos EUA acredita que o líder norte-coreano Kim Jong-un pretende visitar a Rússia para negociar com o presidente Vladimir Putin a venda de armas. De acordo com o jornal estadunidense The New York Times, o encontro acontecerá no final deste mês.

Washington já vem, desde a última semana, expressando sua preocupação sobre o tema. Na entrevista desta terça, porém, Sullivan disse não saber quais tipos de armas poderiam ser negociadas.



"Segue sendo uma questão aberta em relação a que tipo e à qualidade do equipamento que poderia ser entregue. Diz muito sobre a Rússia ter de recorrer a um país como a Coreia do Norte para reforçar suas capacidades de defesa", afirmou.