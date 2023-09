Reproduçao: CBMRS/7bbm Corpo de Bombeiros resgata moradores ilhados em Passo Fundo (RS)

O estado do Rio Grande do Sul foi atingido por um ciclone na madrugada desta segunda-feira (2) resultando em uma série impactos. Segundo informações da Defesa Civil , o fenômeno provocou alagamentos e destruição, além do registro de ao menos quatro mortes.

Em Mato Castelhano , uma pessoa tentou atravessar um rio com sua camionete e foi arrastada pela forte correnteza, resultando em morte. Na cidade de Passo Fundo , um homem não identificado sofreu um choque elétrico no bairro Cruzeiro, próximo à rua Parobé, devido à tempestade que incluiu granizo.

@LazzarettiVane - Twitter Passo Fundo no RS ficou completamente alagada com ciclone

Cerca de 20 residências tiveram seus telhados danificados e mais de 12 pontos de alagamento foram registrados na cidade.

Mortes trágicas

Em Ibiraiaras , a situação foi ainda mais trágica, com duas pessoas morreram ao ficarem presas dentro de um veículo enquanto tentavam atravessar um rio. O automóvel foi arrastado pela correnteza, e o incidente causou danos significativos em mais de 30 residências devido aos ventos intensos que atingiram o município.

Em Marau , a situação também é preocupante, com a Defesa Civil municipal relatando que os níveis dos rios da cidade estão em constante elevação, o que está causando transtornos adicionais à população local.