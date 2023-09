Reprodução / CNN Brasil - 26.07.2023 Ciclone extratropical deve se formar na região Sul nesta segunda-feira (4)

Um novo ciclone extratropical deve se formar no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (4), dando origem a uma frente fria ao longo do dia, que deve reforçar os temporais e chuvas fortes que atingem a região ainda hoje. Chuvas e ventos também afetam o estado de São Paulo.

Após um fim de semana de instabilidade no Sul, marcado por chuvas e ventos fortes devido à circulação de ventos e baixa pressão formada no Paraguai, o início desta semana não deve ser muito diferente, de acordo com a Climatempo.

Esta segunda começa com chuvas enquanto o ciclone se forma na região, principalmente no sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Porto Alegre tem alerta de temporais, baixas temperaturas e acumulados que podem chegar a 100 mm ainda hoje, segundo o instituto.

As rajadas de vento devem variar entre 40 e 60 km/h por toda a região, mas podem atingir os 80 km/h nas áreas com previsão para temporais.

Devem ficar em alerta cidades como Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão, no Paraná, e São Miguel d'Oeste e Chapecó, em Santa Catrina. Santa Maria, todas as regiões do centro-norte e litoral do Rio Grande do Sul estão em situação de perigo, conforme a Climatempo, devido ao alto volume de chuvas.

Além do Sul, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), algumas regiões de São Paulo também podem ser afetadas e aparecem com alerta de perigo potencial para chuvas, ventos e queda de granizo, mas de baixo risco.

As chuvas devem variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos, de 40 a 60 km/h.

Até as 10h desta segunda, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para "temporais, descargas elétricas, eventual queda de granizo, rajadas de evento e chuvas volumosas".

O ciclone deve se afastar em direção ao oceano nesta terça-feira (5), fazendo com que a frente fria avance para o Sudeste. Nisso, o tempo fica mais estável em grande parte do Sul e chove com fraca intensidade somente no centro-norte do Paraná.

Na quarta (6) e quinta (7), a circulação de ventos leva umidade à região e os três estados voltam a ficar em alerta.