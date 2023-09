Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 04/07/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio Freitas





O Diário Oficial do Estado de São Paulo desta segunda-feira (4) formalizou a saída do tenente-coronel Rogério Nery Machado do posto de comandante da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), uma espécie de “Tropa de Elite” da Polícia Militar de São Paulo. Ele retornará ao 4º Batalhão de Choque, que abarca Comandos e Operações Especiais (COE) e o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) após quatro meses na Rota.

O novo escolhido pela gestão Tarcísio de Freitas é o tenente-coronel Leonardo Akira Takahashi, que já fazia parte da corporação e foi promovido. Até março de 2020, ele era capitão, sendo elevado a major pelo então governador João Doria.







Foi durante o comando de Rogério Nery Machado que o soldado Patrick Bastos Reis foi morto na noite de 27 de julho em Guarujá, no litoral de São Paulo.

O crime gerou uma grande onda de violência policial, quando o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, ordenaram a realização da Operação Escudo, com o objetivo encontrar os autores do homicídio e sufocar o tráfico de drogas na região.

Até esta segunda-feira (4), a operação levou à prisão de três suspeitos pelo assassinato de Reis, ao custo de ao menos 27 mortos durante as intervenções policiais.

Policiamento da cracolândia

Além da troca no comando da Rota, outros 23 tenentes-coronéis foram transferidos. Entre eles, está o tenente-coronel Armando Luiz Pagoto Filho, até então responsável pelo 13º Batalhão. Ele agora assumirá o comando do policiamento na zona sul, numa área que abrange parte da cracolândia.