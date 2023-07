Montagem iG / Imagens reprodução TV Tribuna/Danilo Santos Tarcísio consolou prefeito que deixou palco irritado após discurso

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi visto 'consolando' o prefeito de São Vicente, Kayo Amado (Pode), durante evento no município. Enquanto o prefeito de Santos, Rogério Santos (PSDB), discursava, Amado se irritou com a fala, levantou-se da cadeira e saiu do palco.

A solenidade marcava a entrega das chaves das unidades do Conjunto Habitacional Tancredo Neves III para 640 famílias que vivem em áreas de risco em Santos. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, também participavam do evento.

Enquanto Rogério Santos discursava, Kayo Amado se irritou com a parte em que o prefeito mencionou as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Santos (SP), que disse supostamente atender mais de 50% da população de São Vicente. Neste momento, Amado bateu a perna, balançou a cabeça e se levantou da cadeira, deixando o palco acompanhado da primeira-dama da cidade.

Pouco depois, ele retornou e foi "acalmado" por Tarcísio.

Nas redes sociais, Amado se manifestou sobre o ocorrido e disse ter saído do palco "durante uma fala mentirosa".

"Ninguém vai olhar de cima pra baixo pra São Vicente. Ontem, sim, eu saí do palco durante uma fala mentirosa. Não vou aceitar quieto, pois represento um município que não pode mais se calar a essas injustiças. Mas retornei ao palco para ouvir o Governador e Vice-Presidente", afirmou.

O iG entrou em contato com a assessoria do prefeito para comentar o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.