Flávio Dino diz que não falou sobre ocupar uma vaga no STF





Durante sua visita ao Espírito Santo nesta segunda-feira (4), para anunciar apoio financeiro e equipamentos para programas governamentais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), deixou claro que não tem intenção de substituir a atual ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Ela se aposentará em outubro devido ao limite de idade de 75 anos para permanecer no tribunal.

“Não há nem convite, nem demanda, esse tema jamais foi tratado. Eu tenho 33 anos de atuação profissional no Direito e sei que não tem candidatura ou campanha para ser ser ministro do Supremo. É um assunto do presidente da República e não faz parte das minhas cogitações”, afirmou.

Dino, que possui experiência como juiz federal e é especialista em Direito Constitucional, enfatizou que está concentrado em sua candidatura para o Senado pelo estado do Maranhão, onde já ocupou o cargo de governador.

“Eu estou focado na dupla missão que eu tenho: senador, eleito pelo povo do Maranhão licenciado e, por outro lado, ministro da Justiça e Segurança Pública, que é o que ocupa meu cotidiano. Outras decisões dependeriam da existência do tema, e ele nunca existiu por parte do presidente da República e, claro, não serei eu a tratar disso”, acrescentou.





O ministro também mencionou que uma de suas atribuições é assessorar o presidente em relação à nomeação de novos membros do STF. Ele ressaltou a importância do STF como instituição fundamental para a democracia brasileira e que a escolha de novos ministros é uma decisão relevante para o país.

“Em relação ao tempo para que o presidente defina, eu creio que ele está pensando sobre ao assunto”, completou.

Flávio Dino destacou que seguirá contribuindo com seu trabalho como Ministro da Justiça e Segurança Pública durante seu tempo no cargo, reafirmando seu compromisso com suas atuais funções.