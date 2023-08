Fernando Frazão/Agência Brasil - 18.08.2022 O ex-PM que perdeu o mandato de vereador está preso desde 2022





O ex-vereador cassado, Gabriel Monteiro, se casou na prisão, segundo informações de seu advogado, Sandro Figueredo, ao Globo. Ele foi preso por estupro e desde novembro de 2022 está na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, mais conhecida como Bangu 8, no Complexo Prisional de Gericinó, zona oeste do Rio de Janeiro. Não há informações sobre a realização - ou não - de algum tipo de cerimônia dentro da unidade prisional.

De acordo com o Ministério Público, o ex-PM que perdeu o mandato de vereador estuprou uma jovem após a inauguração de uma casa noturna na Barra da Tijuca em 15 de julho de 2021, o que levou à prisão preventiva do suspeito. Gabriel Monteiro também é réu em pelo menos mais três processos que tramitam em sigilo de Justiça, com acusações de peculato (desvio de dinheiro público), falsidade ideológica e coação à testemunha, além de supostamente ter estuprado uma menina de 15 anos e filmado o crime.

O inquérito apontou que o ex-parlamentar saiu com a vítima da boate e a levou para a casa de um amigo no bairro do Joá e a obrigou a estuprou sem usar preservativo, transmitindo HPV para ela. Na delegacia, a vítima contou que o início do relacionamento foi consensual, mas terminou em violência.

Segundo a denúncia, Gabriel Monteiro "trancou a porta do quarto, retirou a arma da cintura, passou no rosto da vítima, constrangendo-a com o fim de ter conjunção carnal, e começou a rir. Em ato contínuo, pegou o telefone celular, para gravar fatos que se sucederiam, contudo, o aparelho estava sem bateria", relata o documento.





Em seguida, o youtuber "foi para cima da vítima" para despí-la violentamente, quando ela teria dito que tiraria a própria roupa. Com a mulher nua, o ex-vereador "a empurrou de forma violenta sobre a cama e começou a ter relação sexual de forma também violenta, sem usar preservativo, mesmo após os apelos da vítima para que ele não mantivesse relação sem camisinha".

Durante o estupro, com a mulher relata que chorava muito e estava imobilizada por ele, que segurava os dois braços dela pelos pulsos, e fazia perguntas como: "É minha?", "Você está gostando?" e "Se eu pedir para você ficar com um dos meus seguranças na minha frente, você ficaria?", e batia nela a cada resposta negativa.

Ao apanhar por dizer que não ficaria com o segurança, foi questionada novamente e, por medo, disse “sim”, mas mesmo assim "recebeu um tapa mais forte, tendo o denunciado dito na sequência: 'Você não tem personalidade'”.

Aos prantos e sendo xingada enquanto tentava soltar as mãos, ela ainda ouviu do ex-vereador que "se você continuar assim, vai ser pior, eu vou lhe espancar". Quando parou de tentar se defender, a vítima relata que Gabriel Monteiro começou a falar de assuntos desconexos, como “máfia de reboque” e outros temas sem sentido.