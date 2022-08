Reprodução/Instagram Gabriel Monteiro

Um novo áudio atribuído ao vereador Gabriel Monteiro traz conversa em que o parlamentar assume relações com menores de idade. Na fala, o ex-PM, que pode ter seu mandato cassado na Câmara de Vereadores nesta quinta-feira (18), fala sobre a preferência por 'novinha'.

"Ah, mas a mulher que eu peguei era gata, não era? Pô, 16 aninhos, 17 aninhos. Porque eu gosto muito e novinha", a conversa foi divulgada, nesta quarta-feira (16), em reportagem do portal G1.

O mandato de Gabriel Monteiro será decidido em votação na Câmara de Vereadores, nesta quinta-feira (18). O ex-PM é alvo de um processo por quebra de decoro e teve a sua conduta investigada pela Comissão de Ética. A cassação do vereador depende dos votos de 34 dos 51 parlamentares da Câmara.

Nesta quarta-feira, Monteiro também teve um revés junto à Comissão de Justiça e Redação. O recurso apresentado pela defesa do parlamentar foi recusado por unanimidade pelo grupo.

