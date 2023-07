Fernando Frazão/Agência Brasil - 21/06/2022 Ex-vereador Gabriel Monteiro

A Justiça do Rio condenou o ex-vereador Gabriel Monteiro por abuso de poder contra médico da UPA de Senador Camará. De acordo com a decisão, o policial militar expulso da corporação terá de pagar uma indenização de R$ 20 mil ao profissional Hilmar Dias Ricardo, que trabalhava na unidade de saúde da Zona Oeste do Rio. Monteiro está preso desde novembro.

O profissional foi filmado, sem autorização, durante uma das ações de fiscalização de Monteiro que acabaram sendo publicadas nas redes sociais e no Youtube do parlamentar. O caso aconteceu em 2021. A época, Gabriel ainda era vereador.

Segundo a decisão do juiz responsável pela causa, Luiz Eduardo de Castro Neves, Monteiro a liberdade de expressão garantida ao parlamentar não lhe dava o direito de difamar, intimidar ou menosprezar pessoas.

O magistrado esclareceu ainda que o então parlamentar expôs publicamente a saúde de forma sensacionalista, dando voz de prisão a médicos e ridicularizando os profissionais em atuação com filmagens e acusações.

Antes dessa condenação, Gabriel Monteiro já havia sido sentenciado a indenizar outro médico filmado em outra de suas ações de fiscalização. O caso aconteceu na UPA de Engenho de Dentro, na Zona Norte, e a decisão da Justiça foi divulgada em abril do ano passado.

O ex-vereador está preso desde novembro do ano passado acusado de estupro contra estudante, de 23 anos. O parlamentar também é réu em processo por armazenar filmagens de relações sexuais que teria mantido com uma adolescente. Monteiro teve seu mandato de vereador cassado em agosto do ano passado.