Justiça arquiva denúncia de Gabriel Monteiro contra dono de empresa de reboques por falta de provas







A juíza Simone de Araújo Rolim, da 29ª Vara Criminal do Rio, arquivou, por falta de provas, a denúncia do ex-vereador Gabriel Monteiro contra o empresário Jailson dos Santos Salazar por tentativa de suborno, na última quarta-feira (5).



Em março do ano passado, Gabriel acusou o empresário de tentar suborná-lo, onde ele teria oferecido R$ 200 mil para a paralisação das vistorias que o ex-vereador fazia durante o mandato. Jailson é dono da JS Salazar, que era a empresa responsável pela administração dos pátios e dos reboques de veículos na cidade do Rio.



Na época, por conta da suspeita, a Prefeitura do Rio chegou a rescindir o contrato com a JS Salazar. Além disso, Monteiro deu voz de prisão ao empresário e o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).



Porém, o juiz de plantão na Central de Audiência de Custódia, Rafael de Almeida Rezende, decidiu pela liberdade do empresário e que Jailson deveria cumprir medidas cautelares, como ir mensalmente até ao TJRJ, além de informar eventuais mudanças de endereço.

Monteiro gravou o encontro com o empresário e chegou a divulgar nas redes sociais a suposta tentativa de suborno, por meio de trechos editados das gravações. No decorrer da denúncia, foi pedido que o ex-vereador entregasse a fita bruta à Justiça, o que não foi feito.



Com isso, os investigadores chegaram a conclusão de que o material divulgado e entregue pela defesa de Gabriel era editado.



Por conta disso, o promotor Felipe Rafael Ibeas, da promotoria de Justiça junto à 29ª Vara Criminal da Capital, pediu que o processo fosse arquivado.