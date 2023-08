Reprodução Maxwell Simões Corrêa Júnior, filho do ex-bombeiro Suel, se entregou à PF

Maxwell Simões Corrêa Júnior, filho do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, conhecido como “Suel”, se entregou à Polícia Federal nessa segunda-feira (7) após ter prisão decretada pela Justiça. Ele se tornou alvo da PF suspeito da exploração de serviços clandestinos de provedor de internet e TV por assinatura, conhecidos popularmente como “gatonet”, no bairro de Rocha Miranda, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Suel foi preso no último dia 24 após operação conjunta da PF e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) suspeito de ser cúmplice do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

De acordo com a investigação, ele era proprietário do carro em que foram guardadas as armas que estavam no apartamento de Ronnie Lessa, apontado como o autor dos disparos que mataram a vereadora e o motorista.



Além do filho do ex-bombeiro, o próprio Suel e Lessa tiveram novos mandados de prisão expedidos pelo esquema de "gatonet". Eles eram apontados como sócios do esquema e são réus por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A operação foi deflagrada pela PF e pelo MPRJ na última sexta-feira (4) e visava cumprir sete mandados de busca e apreensão e de prisão.

O policial militar Sandro dos Santos também recebeu mandado de prisão, mas não foi encontrado. Wellington de Oliveira Rodrigues, o Manguaça, foi preso na ação.