Tomaz Silva/Agência Brasil Operação da PM do Rio resultou na morte de 10 pessoas





Os últimos cinco dias foram marcados por operações policiais que, juntas, culminaram em ao menos 45 mortes em três estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

No estado governado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), a Operação Escudo, que acontece desde a última sexta-feira (28) no Guarujá, já causou a morte de 16 pessoas. A ação dos militares ocorre após a morte do policial da Rota Patrick Bastos Reis, que foi baleado no tórax e veio a óbito na quinta-feira (27).





Em entrevista coletiva, o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) chegou a criticar parte do trabalho da imprensa que cobre os desdobramentos do caso e argumentou que o governo está trabalhando com transparência e que não é fácil realizar uma operçaão em uma área dominad pelo crime organizado.

"Não é fácil entrar em uma área dominada pelo crime organizado. Querem segurança, mas não se querem combater o crime. Vai entrar lá em uma área conflagrada e ser recebido a tiros por gente que 'tá' com fuzil na mão", disse.

Mortes no Complexo da Penha

No Rio de Janeiro, uma o peração realizada pelo Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar no Complexo da Penha resultou na morte de ao menos 10 pessoas nesta quarta-feira (2).

Agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil também participaram da ação que aconteceu em diversos pontos da comunidade da Zona Norte fluminense, como Vila Cruzeiro, Morros da Caixa D'água e do Sereno.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) relatou que 10 pessoas chegaram ao hospital já sem vida, enquanto 2 feridos estão em estado estável. A operação teve como objetivo localizar e prender integrantes do Comando Vermelho após o setor de Inteligência identificar uma reunião de lideranças da facção na região.

Leia mais: Ministério dos Direitos Humanos pontua que acompanha 'com atenção' mortes no Guarujá



Fiel e Du Leme, criminosos líderes do crime organizado nas comunidades do Juramento e da Chatuba, respectivamente, morreram na operação. Sete fuzis, munições e granadas foram apreendidos em posse dos criminosos, informou a PM do Rio de Janeiro em nota enviada ao iG.

"Dois policiais militares foram feridos e socorridos ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM). O estado de saúde dos agentes é considerado estável", destacou a corporação.

Três operações e 19 mortos na Bahia

Três operações policiais realizadas desde sexta-feira (28) na Bahia resultaram na morte de 19 pessoas. A primeira delas teve como alvo o município de Camaçari e sete homens morreram em confronto com a Polícia Militar. De acordo com a corporação, eles tinham envolvimento com o tráfico.

A segunda operação foi realizada no domingo (30), na cidade de Itatim, onde 6 homens e 2 mulheres vieram a óbito. Informações da Secretaria de Segurança Pública local dão conta de que os policiais foram recebidos com tiros na entrada do Morro do Tigre e revidaram.

Já nesta segunda-feira (31), a operação da Polícia aconteceu na região de Jaguari, na capital Salvador, e resultou na morte de quatro pessoas. Foram encontradas com elas uma submetralhadora, três pistolas e drogas.

Informações divulgadas pelo Fórum de Segurnaça Pública apontam que, em 2022, a polícia da Bahia matou 1.464 pessoas. Esse é o maior número quando comparado com todos os outros estados do Brasil.