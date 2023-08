Reprodução Policial Patrick Bastos Reis, da Rota, foi baleado e morto quanto fazia patrulhamento no Guarujá (SP)

Na madrugada desta quarta-feira (2), a polícia prendeu o irmão do homem suspeito de ter baleado e matado o soldado da Rota Patrick Bastos Reis enquanto ele fazia o patrulhamento na comunidade Vila Zilda, no Guarujá (SP), no último dia 27.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ele é o "último envolvido" na morte do policial.

"Prendemos o último envolvido na morte do Sd Reis, no Guarujá. Ele é irmão do criminoso que tirou a vida do policial. Continuaremos a operação contra o tráfico de drogas sem data para término, para proteger as pessoas da Baixada Santista que sofrem os efeitos do crime organizado", escreveu Derrite nas redes sociais.



Conforme a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito se entregou à Polícia Militar e foi preso após prestar depoimento, já que havia um mandado de prisão aberto contra ele.

Além dos dois irmãos, a polícia já havia detido um homem na sexta-feira (28) por participação no crime. No mesmo dia, outro suspeito de ter participado do assassinato do soldado foi morto ao entrar em confronto com a PM.

A morte de Reis levou à deflagração da Operação Escudo no litoral de São Paulo para identificar, localizar e prender os envolvidos no crime. Até o momento, a ação deixou 14 mortos.

O policial da Rota foi baleado na região do ombro e a bala transfixou pelo peito. Ele morreu antes de chegar ao Pronto Atendimento da Rodoviária. Depois disso, um efetivo de 600 policiais foi direcionado à comunidade Vila Zilda, onde ocorreram os confrontos e as mortes.

O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante coletiva de imprensa nessa terça (1º). Segundo ele, o 14ª morte ocorreu na cidade de Santos, também no litoral paulista.

O suspeito de ter atirado contra Reis foi preso na Zona Sul de São Paulo, durante a noite de domingo (30), segundo Tarcísio. Erickson David da Silva é considerado o 'sniper' dos traficantes e gravou um vídeo direcionado ao governador e a Derrite pedindo que parassem com a "matança" de inocentes na cidade litorânea.

"Quero falar para o Tarcísio e para o Derrite parar de fazer a matança ai. Matando uma 'pá' de gente inocente", disse Erickson. "[Estão] querendo pegar a minha família, sendo que eu não tenho nada a ver. Estão me acusando. É o seguinte, vou me entregar. Não tenho nada a ver", afirmou Erickson no vídeo.