Joédson Alves/Agência Brasil Lula em anúncio sobre novo plano de segurança para a Amazônia - 05/06/2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu, em entrevista a jornalistas estrangeiros nesta quarta-feira (2), que o Brasil deve cumprir a promessa de acabar com o desmatamento ilegal até 2030. "Nós vamos chegar a desmatamento zero na Amazônia até 2030", afirmou Lula. "Escrevam e guardem para me cobrar", pontuou. As informações são do O Globo.

Lula participa, entre os dias 8 e 9 deste mês, da Cúpula da Amazônia em Belém (PA), que reune os líderes dos oito países amazônicos. Segundo o presidente, pela primeira vez haverá uma política comum para toda a região. O mandatário citou como questões prioritárias a preservação de fronteiras, combate ao crime organizado, desenvolvimento econômico e proteção de florestas.

"O mundo precisa olhar para essa reunião como o marco mais importante já feito para discutir a questão do clima", observou Lula. "Já participei de muitas reuniões, [e] muitas vezes [se] fala, fala, [se] aprova documento, e não acontece nada". Ao lado do Brasil, que possui em seu território 60% da Floresta Amazônica, a Venezuela, Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, Guiana e Suriname dividem a Amazônia.