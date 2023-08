Reprodução/Twitter @esuplicy Parlamentares participaram da reunião que oficializou a criação de um comitê para acompanhar os desdobramentos da Operação Escudo





A Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP), junto com a Defensoria Pública e a Ouvidoria das Polícia criaram, nesta terça-feira (1), um comitê de crise para acompanhar os desdobramentos da Operação Escudo, que causou a morte de 14 pessoas na Baixada Santista.



Membros do comitê já devem viajar à região nesta quarta-feira (2) para colher denúncias sobre possíveis abusos de autoridade que agentes de segurança do governo cometeram ao longo da última semana.

Na data, familiares das vítimas e demais moradores do Guarujá realizarão uma manifestação contra a ação da Polícia na cidade na Praça 14 BIS, e pessoas do referido comitê devem estar presentes no ato.





Também estiveram na sede da OAB-SP, no Centro da capital paulista, parlamentares como os deputados estaduais Eduardo Suplicy (PT), Paulo Fiorilo (PT), Mônica Seixas (PSOL) e Paula Nunes (PSOL).

Nas suas redes sociais, Suplicy confirmou a realização da reunião, bem como a presença na manifestação organizada por familiares das vítimas no litoral sul do estado de São Paulo.

além de movimentos sociais de direitos humanos. Estaremos amanhã, 02.08, em visita ao Guarujá para conversar com a polícia, população e entidades locais para buscar a melhor solução e esclarecer diversos pontos sobre a Operação Policial que já resultou em 14 mortes. — Eduardo Suplicy (@esuplicy) August 1, 2023