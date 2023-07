Reprodução: Redes Sociais Thiago Brennand é réu por agredir mulher em academia de São Paulo

Nesta quinta-feira (27), a Justiça de São Paulo vai dar início ao julgamento do empresário Thiago Brennand no caso em que ele é réu por agredir a modelo Helena Gomes em uma academia na capital paulista, além do crime de corrupção de menores.

A primeira audiência deve ocorrer às 13h30 na 6ª Vara Criminal da capital, no Fórum da Barra Funda. A sessão está agendada para o formato virtual.

Além do acusado, a vítima e diversas testemunhas de acusação e defesa também serão ouvidas nesta quinta.

Brennand também é réu por corrupção de menores por ter incentivado o filho a ofender a mulher agredida. No total, o empresário é réu em nove processos por estupro, lesão corporal e outros crimes. Ele tem pedido de prisão preventiva em seis deles.

O réu ainda é investigado por agredir o filho e por ter uma coleção de armas ilegais.

Os casos envolvendo o nome de Brennand ganharam notoriedade após a divulgação de imagens de câmera de segurança da academia em que ocorreu a agressão. Após o episódio, ele teve a prisão decretada pela Justiça paulista.