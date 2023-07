Reprodução/TV Globo Thiago Brennand recebeu novas denúncias

Duas mulheres estrangeiras relataram, nesse domingo (9), ter sofrido violência sexual, abuso psicológico e terem sido obrigadas a se tatuar pelo empresário Thiago Brennand, réu em 9 processos por estupro, lesão corporal e outros crimes. As denunciantes relataram seus casos à Justiça brasileira, e tem seus relatos somados aos já revelados por outras vítimas, que deram origem aos processos que Brennand responde judicialmente como réu. Ele teve a prisão decretada em 6 deles, no total. As informações são do Fantástico (TV Globo).

Uma das vítimas, uma mulher russa, disse ter conhecido o empresário em uma academia de Moscou, capital do país, e que, após se aproximarem, Brennand passou a agir com violência. Ela conta que foi forçada a se tatuar em um lugar íntimo com o desenho do que seria o símbolo da família do acusado. "Não queria fazer, me senti carimbada", disse ao repórter do Fantástico. “Quando vinha gente em casa, ele me pedia para mostrar a tatuagem, dizendo que eu era mais uma mulher marcada”, complementa a vítima. “Ele tinha até uma pasta no computador dele com as tatuagens, uma para cada menina; não me lembro quantas exatamente, mas eram mais de dez”, revela.





A outra denunciante, hoje com 26 anos, mas que na época dos abusos tinha 19, disse que também fez uma tatuagem e aceitou fazê-la “para deixá-lo mais calmo”. “O Thiago se sentia provocado por coisas mínimas, como um fio de cabelo arrepiado ou uma unha com o esmalte lascado”, contou. “Depois que ele me estuprou, eu ficava o tempo todo tentando evitar que ele ficasse bravo comigo”, complementa. As duas mulheres viveram com Brennand num flat em São Paulo, mas eram vigiadas e proibidas de sair sozinhas. Elas também contam que foram impedidas de manter contato com amigos e familiares.