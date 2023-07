Reprodução Thiago Brennand é alvo de nove processos

Nesta segunda-feira (17), a Justiça de São Paulo retoma a audiência de julgamento do empresário Thiago Brennand, réu em nove processos por estupro, lesão corporal e outros crimes. A sessão vai ocorrer por videoconferência na 1ª Vara de Porto Feliz, por volta das 13h30, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

O processo de hoje é referente a um caso de sequestro e cárcere privado, que está sob segredo de Justiça. No caso, uma mulher acusa Brennad de ter a obrigado a fazer uma tatuagem com as iniciais do nome dele.

A previsão é que mais 10 testemunhas de acusação sejam ouvidas, na audiência que teve início em 3 de julho, mas não foi concluída.

Neste processo, ele responder a 21 acusações e foram 47 testemunhas foram listadas. Na primeira etapa, quatro testemunhas de acusações foram ouvidas.

A primeira audiência da qual Brennad participou se referia ao caso de uma mulher norte-americana que acusa o réu de estupro e começou no fim de maio, mas a sentença ainda não saiu.

No total, ele é réu em nove processos e tem pedido de prisão preventiva em seis deles. Além das agressões e estupros contra mulheres, Brennad também é investigado por agredir o filho e por ter uma coleção de armas ilegais.

Os casos envolvendo o empresário ganharam notoriedade após a divulgação de um vídeo das câmeras de segurança de um academia em São Paulo, no qual ele é visto agredindo uma modelo. Depois disso, a Justiça determinou a prisão dele.