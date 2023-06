Reprodução: Redes Sociais Thiago Brennand e as obras de arte

Thiago Brennand é investigado por crimes de apropriação indébita e ameaça, segundo a Polícia Civil de São Paulo. O empresário está preso por suspeita de estupros e agressões. O inquérito aponta que em março de 2020 e novembro de 2022, ele teria encomendado obras de arte na Zona Sul de São Paulo. O vendedor acusa o herdeiro de ter pegado um quadro de R$ 350 mil e não ter pago.

Brennand está preso desde o dia 29 de abril, após passar oito meses nos Emirados Árabes. Ele é investigado por crimes graves, incluindo estupro, lesão corporal, ameaça e cárcere privado.

Em atualização...

