Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, a defesa das vítimas acredita que o processo correrá com maior celeridade a partir de agora, já que Brennand está preso.

A aposta dos advogado seria de que as sentenças comecem a ser proferidas já no início do segundo semestre deste ano.

Thiago Brennand deverá comparecer a uma audiência no dia 30 de maio referente a uma acusação de estupro no interior de São Paulo

No meio do ano, há outra audiência agendada, que tem relação com as agressões cometidas por ele em uma academia, na zona oeste de São Paulo, contra a modelo Helena Gomes .

O empresário desembarcou no Brasil no último sábado (29), após ser preso em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. Detido no último dia 17 de abril no país árabe, a justiça brasileira aguardava somente a finalização dos trâmites legais para realizar sua extradição ao Brasil.

Deixou o Brasil após pedido de prisão

Brennand saiu do Brasil em direção ao país em setembro do ano passado, poucos dias antes de a juíza Érika Mascarenhas, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, expedir a sua primeira ordem de prisão.

