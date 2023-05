Reprodução Thiago Brennand é alvo de ao menos cinco mandados de prisão preventiva

O empresário Thiago Brennand, acusado de agressão a mulheres, será interrogado no próximo dia 21 de junho. Além dele, a audiência marcada para as 14h, também ouve cinco testemunhas de defesa. Todas as oitivas e o interrogatório do acusado ocorrem no formato virtual. Ele está preso, no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, desde 30 de abril.

Ele é acusado de agredir mulheres – uma dessas agressões foi flagrada por câmeras de uma academia em São Paulo . Brennand estava foragido nos Emirados Árabes Unidos e foi extraditado há cerca de um mês, depois de tratativas do governo brasileiro.

Ontem (30), no primeiro dia de julgamento na 2ª Vara de Porto Feliz, no interior de São Paulo, foram ouvidas uma das vítimas e 3 testemunhas de defesa. A audiência foi presidida pelo juiz Fernando Henrique Masseroni Mayer.

Segundo o TJ, o processo em questão tramita em segredo de justiça e, por isso, a audiência é fechada à imprensa. A Agência Brasil solicitou posicionamento da defesa do acusado, mas não teve retorno até a conclusão da reportagem.

Acusações

Segundo o TJ, Thiago Brennand é réu em pelo menos 8 processos criminais, e teve decretada sua prisão preventiva em cinco deles. Além das agressões e estupros contra mulheres, o empresário ainda é investigado por agredir o filho e por possuir uma coleção de armas ilegais.

Os casos envolvendo Thiago Brennand ganharam notoriedade após a divulgação de imagens de câmera de segurança de uma academia em São Paulo, em que ele é flagrado agredindo uma modelo. Em decorrência deste episódio, a Justiça paulista determinou a prisão dele.

