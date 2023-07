Corpo de Bombeiros - 13.07.2023 Uma outra mulher, de 24 anos, estava em um carro de autoescola quando o acidente ocorreu no Vale do Paraíba

Uma mulher foi morta eletrocutada no município de Itanhaém nesta quinta-feira (13), após um galho cair na rede elétrica de média tensão. O caso foi confirmado pela Defesa Civil do Estado, mas não se tem novas informações sobre a vítima. O acidente foi causado pelos ventos fortes, provocados pelo ciclone que atinge a região Sul do país.



Os fortes ventos também chegaram na região do Vale do Paraíba, onde uma jovem de 24 anos foi atingida por uma árvore enquanto estava em um carro da autoescola, em São José dos Campos.

A vítima foi reanimada pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU), e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence. O hospital não divulgou o estado de saúde da jovem.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros está atualizando o número de queda de árvores no estado. Até o momento, foram registradas 31 quedas na capital, 38 no litoral sul, 10 no litoral norte e cinco em São José dos Campos. Além disso, na medição de rajadas de vento, São Miguel Arcanjo aparece com 81km/h e Barueri 74 Km/h, liderando a lista.