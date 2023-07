Agência Brasil Morre o ex-embaixador Sergio Amaral, aos 79 anos

O ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos e ex-ministro da Indústria e Comércio, Sérgio Amaral morreu nesta quinta-feira (13), em São Paulo. A informação foi divulgada pela filha do embaixador, Rosário Jorge do Amaral, nas redes sociais nesta sexta (14).

O diplomata renomado Sergio Amaral teve uma trajetória marcante no cenário político brasileiro. Ocupou diversos cargos de destaque na vida pública, como secretário de Comunicação Social da Presidência da República durante o período de 1995 a 1999, sendo também porta-voz do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Sergio Amaral também atuou como negociador da dívida externa do Brasil e exerceu as funções de secretário-executivo do Meio Ambiente e da Amazônia Legal em 1999 e posteriormente, assumiu o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior entre 2000 e 2001.

Embaixador do Brasil

No campo diplomático, Sergio Amaral ocupou cargos importantes de representante do Brasil no exterior, como nas embaixadas em Londres, Paris e Washington. Em 2019, a convite do então presidente Jair Bolsonaro, foi transferido dos Estados Unidos para o escritório de representação do Itamaraty em São Paulo.

Ele deixa quatro filhos, fruto de seus dois casamentos. O velório de Sergio Amaral está agendado para este sábado (15), às 9h da manhã, e o enterro ocorrerá no mesmo dia, no cemitério São Paulo, localizado na região de Pinheiros.