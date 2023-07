Divulgação/Defesa Civil de Chapecó Queda de árvore atingiu casa e carro em Chapecó, em Santa Catarina

Um ciclone extratropical causou estragos nos estados de Santa Catarina, onde o aeroporto da capital Florianópolis continua fechado devido a um avião que derrapou, e Rio Grande do Sul.

Às 6h30 da manhã de hoje, permaneciam suspensas as atividades no aeroporto de Florianópolis devido a um avião da Latam que derrapou na tarde ontem com 172 passageiros e sete tripulantes a bordo, os quais não sofreram ferimentos.

Fortes chuvas e ventos foram registrados entre ontem e a madrugada de hoje em vários municípios catarinenses, com danos em rodovias e árvores derrubadas. Em Chapecó, há ruas inundadas e casas e carros destruídos por árvores arrancadas pelos ventos.

DIVULGAÇÃO / DEFESA CIVIL Postes ficaram tortos após ventania em Xanxerê, em Santa Catarina, durante a madrugada desta quinta (13)

O ciclone extratropical também causou estragos em 28 cidades do Rio Grande do Sul, onde foram registrados 388 mil pontos sem energia elétrica, segundo a Defesa Civil.

Foram registrados ventos de quase 100 km/h, e o nível do rio Caí elevou-se de 7,92 metros para 10,44 metros na tarde de ontem, e outros cursos d'água também correm risco de transbordamento.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os ventos fortes arrastando objetos pelas ruas dos estados da região Sul do Brasil, além de placas caídas e carros destruídos.

Centro de Chapecó pós ventos de 90km/h pic.twitter.com/Q9c5z6VlZ2 — Thales 🇵🇱 (@th_a87) July 12, 2023









Em um deles, é possível ver um motociclista sendo arrastado pela força do vento.

🚨AGORA: Ciclone atinge Chapecó (SC). Homem que estava em moto é arrastado pela ventania.😱😱 pic.twitter.com/H7Wslu8fSw — Jocemar Fukes (@JocemarFukes) July 13, 2023









Moradores também registraram os temporais que caíram sobre as áreas afetadas pelo ciclone.

Se em Curitiba tava assim, imagina rio grande, pelotas, santa Catarina e Chapecó? #ciclone pic.twitter.com/PdmcQAC73S — Vitor Hugo (@VRomanovski_) July 13, 2023