Reprodução: Arquivo pessoal Avião derrapou no aeroporto de Florianópolis

O Aeroporto Internacional de Florianópolis, em Santa Catarina, permanece fechado até a manhã desta quinta-feira (13) após um incidente envolvendo um avião, que derrapou na pista nessa quarta (12). O ocorrido danificou a aeronave e a pista.

Segundo o painel de voo, todos os voos que partem do aeroporto até as 7h05 estão cancelados. A concessionária pede que os passageiros que tenham viagens marcadas para hoje entrem em contato com a companhia aérea para remarcações ou outras informações.

Funcionários trabalham na pista para a recuperação e liberação da via.

O Airbus A321 (PT-MXM), da Latam, saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e estava pousando em Florianópolis quando "extrapolou os limites de pista", segundo afirmou a companhia aérea.

Apesar do susto, nenhum dos 172 passageiros e 7 tripulantes tiveram ferimentos.

Ontem, a concessionária Zurich Airport Brasil informou que 20 voos foram impactados pelo fechamento da pista para pousos e decolagens.