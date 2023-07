Reprodução / redes sociais - 12.07.2023 Ciclone provocou fortes ventos no Sul do país

O ciclone extratropical que provocou nuvens carregadas e fortes chuvas no Rio Grande do Sul nessa quarta (12) ainda tem potencial para causar intensas rajadas de vento sobre os estados da região Sul e em algumas áreas do Sudeste e Centro-Oeste nesta quinta-feira (13).

Segundo o Climatempo, hoje, o fenômeno ainda estará próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e a previsão é que as rajadas de vento mais intensas ocorram na região Sul, nas áreas sul e leste de São Paulo e pontos altos da serra do Rio de Janeiro.

Nessa quarta, diversos pontos do Sul registraram ventania e temporais. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram carros passando pelas ruas enquanto fortes rajadas de vento cortam os veículos e até mesmo carregam objetos.









De acordo com a Defesa Civil, o ciclone foi formado entre o Paraguai e a Argentina, chegando no Brasil na tarde de ontem.

Até esta quinta, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para "grande perigo" no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina devido ao risco de tempestade nos estados. Conforme o Inmet, é esperado que haja chuva de mais de 60 mm por hora ou maior que 100 mm por dia, além de queda de granizo e ventos superiores a 100 km/h.

Conforme o aviso, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos em rodovias.

Os estados também estão em alerta vermelho para vendaval devido à passagem do ciclone.