Na manhã desta quinta-feira (22), um incêndio atingiu uma indústria no Polo Petroquímico de Capuava, em Santo André, na Grande São Paulo, deixando ao menos três feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h20, deslocando seis viaturas ao local.

Segundo a Braskem, empresa responsável pelo local do ocorrido, o incêndio se deu em um tanque de gasolina que estava em manutenção. A companhia informou que a brigada de emergência foi acionada imediatamente, assim como os bombeiros.

"A Braskem providenciou a evacuação imediata do local e as causas dessa ocorrência estão sendo investigadas", afirmou a empresa por meio de nota.

De acordo com os bombeiros, a primeira vítima está em estado grave, com 90% do corpo queimado e, conforme última atualização, foi levada pelo helicóptero da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) para receber atendimento médico no Hospital Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo.

Já a segunda vítima, foi encaminhada ao Pronto Atendimento São Mateus com queimaduras nas vias aéreas. Não há mais informações sobre a terceira, mas a empresa afirmou que ela também foi levada para "atendimento médico externo".









Por volta das 9h40, os bombeiros já consideravam o fogo controlado, mas ainda combatendo focos de incêndio. Na região, era avistada "muita fumaça preta", afirmou a corporação.

"Neste momento, o departamento médico/assistência social da empresa está acompanhando e está em contato prioritariamente com os familiares para prestar todo apoio necessário", acrescentou a Braskem, em comunicado enviado ao iG .

