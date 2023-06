MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão

O ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos-DF) disse à Folha de S. Paulo que a punição mais justa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a Jair Bolsonaro (PL) seria a aplicação de, no máximo, uma multa.

"Eu espero que o TSE tenha bom senso e compreenda que as acusações que pesam sobre o presidente Bolsonaro não merecem que ele seja considerado inelegível. Quando muito uma multa", disse Mourão nesta quinta-feira (22).

A ação que Bolsonaro está enfrentando pode levá-lo à inelegibilidade.

Ao ser perguntado sobre quem será o sucessor de Bolsonaro nas próximas eleições, caso ele seja impedido de disputar, Mourão disse apenas que “tem gente aí. Bastante. Isso é uma coisa para pensar a posteriori".

O senador também citou Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo.

