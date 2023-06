Jornal da Região/Reprodução Explosão em fábrica deixa feridos

Uma explosão em um galpão da empresa de resina Coldemar, localizada no bairro Ieiri, em Várzea Paulista (SP), deixou pelo menos seis pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (22), segundo o G1.

O resgate foi acionado por volta das 7hs, após a explosão de uma caldeira, e quatro vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Outras duas pessoas teriam procurado atendimento médico por conta própria, ainda segundo as autoridades.

Os destroços do telhado do galpão da empresa atingiram casas vizinhas. Além dos bombeiros, a Defesa Civil de Várzea Paulista também ajuda no caso.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.