Reproducao: Google Street View Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé

O atirador de 21 anos responsável pelo ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, foi encontrado morto em sua cela na Casa de Custódia de Londrina, na noite desta terça-feira (20). As informações foram apuradas pelo iG com a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp).

A causa da morte não foi divulgada. Segundo a Sesp, o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (DEPPEN) já instaurou procedimento interno para apurar o caso e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) também iniciou investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.

O ataque a tiros registrado na manhã da última segunda-feira (19) deixou dois estudantes mortos. Uma jovem de 17 anos morreu no local e, a segunda vítima —um adolescente de 16 anos baleado na cabeça — chegou a ser internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, informou o Hospital Universitário de Londrina nessa terça-feira (20).

O assassino foi contido e preso logo após o ataque e, de acordo com a Secretaria de Segurança, ele fazia tratamento para esquizofrenia.

Além dele, um outro homem de 21 anos foi detido na noite dessa segunda suspeito de ter auxiliado no crime.

