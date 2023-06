Reproducao: Google Street View Colégio Estadual Helena Kolodyem, em Cambé

Uma criança foi morta no Colégio Estadual Helena Kolodyem, em Cambé , no norte do Paraná, nesta segunda-feira (19), segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda, um menino foi atingido na cabeça e está em estado grave. Inicialmente, ele foi levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cambé, mas foi transferido para o Hospital Universtário de Londrina.

Segundo informações da Polícia Militar, o ataque foi provocado por um ex-aluno de 21 anos, que foi preso pelos agentes. Ele foi até a direção da escola para pedir documentos, quando realizou os disparos. No ato, ele baleou uma menina, que não resistiu e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná informou ao iG que o autor do crime foi à escola para buscar o histórico escolar. Segundo ela, o ex-aluno apresenta quadro de esquizofrenia.

A idade das vítimas ainda não divulgada até a publicação desta matéria.

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) decretou luto oficial de três dias no estado . Ele ainda lamentou a morte da criança e informou que os secretários de Segurança Pública e da Educação estão indo para Cambé.



"O Governo do Paraná informa que um ex-aluno entrou armado no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, na manhã desta segunda-feira (19), alegando que solicitaria o seu histórico escolar. Segundo as informações iniciais, houve um episódio de violência, uma aluna morreu e outro aluno foi baleado e está internado. O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias e lamentou profundamente o ocorrido. Os secretários de Segurança Pública e da Educação estão a caminho da cidade. O ex-aluno já foi detido e encaminhado para Londrina", diz a nota do governo.

