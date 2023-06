Reprodução Uma estudante de 17 anos morreu no local do ataque

Um adolescente de 16 anos, baleado durante um ataque no Colégio Estadual Helena Kolodyem, em Cambé na manhã de segunda-feira (19) , morreu nesta madrugada (20). Além dele, uma menina de 17 anos morreu no local do atentado.

Após o ataque, o menino foi levado em estado grave ao Hospital Universitário de Londrina com vida, respirando com ajuda de aparelhos . Segundo informações da unidade dadas ao iG , ele estava com alta pressão no cérebro e esperava por uma vaga no centro cirúrgico.

A assessoria do hospital informou nesta manhã de terça-feira (20) que ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Inicialmente, o adolescente de 16 anos foi levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cambé, mas foi transferido para o Hospital Universitário de Londrina.





O ataque a tiros foi provocado por um ex-aluno de 21 anos, que foi preso pela Polícia Militar após o atentado. Ele foi até a direção da escola para pedir o histórico escolar, quando realizou os disparos. No ato, ele baleou uma menina de 17 anos, que não resistiu e morreu no local.

Na noite de segunda-feira (19), outro homem de 21 anos, suspeito de auxiliar no ataque, foi preso. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) não informou mais detalhes sobre o ajudante ou a investigação.

