Isac Nóbrega/PR - 04/07/2020 Sobrevoo sobre áreas atingidas por ciclone em Florianópolis (SC), em 2020

A região Sul do país tem o início da semana frio e seco após a passagem do ciclone extratropical que deixou, até o momento, 13 mortos no Rio Grande do Sul. As temperaturas se devem devido à ocorrência de geadas nas regiões de serra. O tempo, porém, fica aberto e terá poucas nuvens.

O ciclone registrado na última semana começou a perder força no sábado (17), diminuindo os riscos de ventos intensos e chuva forte na região.

Nesta segunda-feira (19), em Florianópolis (SC), a máxima se mantém em 18ºC, e a mínima, em 10ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A manhã tem previsão de nevoeiro e tarde será marcada por muitas nuvens.

Em Curitiba (PR), as temperaturas serão mais baixas, com máximas chegando a 16ºC e mínimas a 7ºC. A manhã também tem previsão de nevoeiro, mas poucas nuvens predominam ao longo do dia.

Em Porto Alegre (RS), a máxima chega a 17ºC, mas as mínimas podem atingir os 4ºC. O dia será marcado por poucas nuvens.

O Inmet alerta, porém, para risco de geada nos estados, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

A massa de ar frio ainda pode provocar temperaturas negativas ao longo da semana, mas o cenário pode mudar na próxima quarta (21), com a chegada de uma massa de ar úmido vinda do litoral argentino.

Ciclone do RS

Subiu para 13 o número de mortos em decorrência do ciclone que atingiu a região Sul do país, informou a Defesa Civil no domingo (18). Outras três pessoas estão desaparecidas, somente na cidade de Caraá.

Segundo as autoridades, as mortes foram registradas em Maquiné, São Leopoldo, Caraá, Novo Hamburgo, Bom Princípio, São Sebastião do Caí, Esteio e Gravataí.

Ainda de acordo com o último balanço da Defesa Civil, há 41 municípios atingidos, 3.713 pessoas desabrigadas e 697 desalojadas.

