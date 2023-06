Reprodução: redes sociais Barco desapareceu na noite de sexta-feira (16) em região atingida por ciclone

Após o sexto sobrevivente do naufrágio na costa de Santa Catarina ser encontrado no domingo (18) , a Marinha do Brasil divulgou os nomes dos dois tripulantes que ainda estão desaparecidos. O barco pesqueiro “ BP Safadi Sei ”, afundou na noite de sexta-feira (16), ele levava oito pessoas.

Cinco tripulantes já foram encontrados com vida. Ontem, Deivid Luiz Monteiro Ferreira foi achado a 200km da costa de Santa de Catarina. Restam agora dois desaparecidos, Alisson da Silva Santos e Diego Silva de Brito.

Sobreviventes

No sábado, a Marinha encontrou cinco homens por volta das 22h a cerca de 160 km da costa de Santa Catarina, Domingos Pereira do Rosário, Zoel Teixeira Barros, Djalma dos Santos Silva, Mário Gomes Soares e Luiz Carlos Messias da Silva foram socorridos pelas equipes de resgate. Segundo as autoridades, todos estão bem de saúde.

Divulgação/Marinha Tripulantes resgatados após naufrágio





“A embarcação Thor Frigg, sob coordenação de buscas pelo Salvamar Sul, resgatou com vida e em bom estado de saúde, por volta das 22h, cinco sobreviventes do barco pesqueiro "Safadi Seif", que naufragou na costa de Santa Catarina, em 16 de junho”, informou a Marinha, em comunicado.

Segundo um dos sobreviventes, o cozinheiro da embarcação, Luiz Carlos Messias da Silva, Deivid e mais dois desaparecidos pularam do barco primeiro .

"Eles pularam primeiro. A gente deixou para pular no finalzinho, quando estava afundando a embarcação. Foi muita luta para a gente sobreviver e conseguir pegar a boia. Não deu tempo de nada", relatou o cozinheiro à NSC TV.

O naufrágio aconteceu na noite de sexta-feira (16), após a região ser atingida por um ciclone, que provocou fortes temporais na costa catarinense. A embarcação desapareceu perto da Ilha do Coral, ao sul de Florianópolis, a 40 quilômetros da costa da cidade de Garopaba.

Para agilizar as buscas pelas outras vítimas, a Marinha reforçou a equipe de resgate no sábado. Dois navios foram incorporados às equipes e outros dois devem se juntar neste domingo. Um avião e dois helicópteros que partiram do Rio de Janeiro também colaboram com as buscas.

