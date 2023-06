Reprodução: MetSul - 16/06/2023 Ciclone extratropical nesta sexta-feira

Um ciclone extratropical , responsável por causar fortes chuvas e ventos atua fortemente nas regiões Sul e Sudeste no Brasil . As condições climáticas provocadas pelo fenômeno causaram tempestades, deslizamentos de terra, queda de barreiras e alagamentos, principalmente em cidades do Norte do Rio Grande do Sul e no litoral de São Paulo .

Segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), o estado de Santa Catarina estão com um aviso de chuva intensa e perigo. No Rio Grande o Sul, o alerta é de grande perigo até a tarde desta sexta-feira (16), com atenção principalmente para as cidades de Caxias do Sul e Porto Alegre.

Ontem (15), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para um grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente nas cidades litorâneas. É esperado que chova a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia em São Paulo. No litoral de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, as projeções variavam de 200 a 300 mm.

Segundo o MetSul, a meteorologia registrou rajadas de vento ao redor de 70 km/h em Porto Alegre já nesta sexta-feira (16). Eles alertam ainda que a chuva se mantenha até 400 mm ou 500 mm na encosta da Serra, no Litoral. "População em cidades da encosta deve IMEDIATAMENTE buscar terreno alto. É situação de extremo perigo à vida", diz o alerta.

Nesta madrugada, as chuvas somaram 50 mm a 60 mm em alguns bairros de Porto Alegre e em vários pontos da região metropolitana. Até às 9h desta sexta, os acumulados atingiram 245 mm em Maquiné e 150 mm a 200 mm em pontos do Vale do Sinos.





O que são os ciclones extratropicais?

Ao iG , a meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, afirma que o ciclone extratropical é "um centro de baixa pressão, formado conforme a instabilidade do encontro entre massas de ar quente e frio. Tivemos uma frente que se deslocou, o que é comum para a época de outono/inverno".

As chuvas e os ventos são espalhados por conta da baixa pressão na atmosfera, que resfria e transforma a umidade em nuvens.

O fenômeno presente neste momento na costa do Brasil, "atua mais na faixa leste, com formação de início em São Paulo, que desceu para a costa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul", explica a especialista.

Além das chuvas e rajadas de vento, Andrea alerta para a queda de temperatura proporcionada pela massa de ar fria acompanhada do ciclone. Algumas cidades do Rio Grande do Sul registraram temperaturas negativas e geadas nessa quinta-feira por conta do fenômeno.

A meteorologista diz ainda que o ciclone deve se afastar da costa sul brasileira ainda nesta tarde de sexta-feira, se direcionando ao Oceano Atlântico, causando chuvas em estados do Sudeste.

"Ele vai se afastar da região Sul, mas ainda, sim, vai induzir e vai levar chuvas para a região Sudeste. São Paulo e Rio de Janeiro terão chuvas ainda hoje e amanhã, quando o Espírito Santo e o sudeste de Minas Gerais também serão atingidos", explica Andrea Ramos.

