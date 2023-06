redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Lula manifesta solidariedade à população atingida por ciclone no Sul

Os temporais causados por um ciclone extratropical no estado do Rio Grande do Sul resultaram em três mortes e deixaram 12 pessoas desaparecidas até a manhã desta sexta-feira (16).

Os alagamentos foram registrados em pelo menos 16 municípios gaúchos, incluindo Porto Alegre, Lindolfo Collor, Ivoti, Santo Antônio da Patrulha, Novo Hamburgo, Caraá, Três Forquilhas, Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul, Capão do Canoa, Torres, São Leopoldo, Tramandaí, Maquiné, Caxias do Sul e Sapirang a.

Estradas estão bloqueadas, voos foram cancelados e há falta de energia elétrica em várias regiões.

Aproximadamente 292 mil casas estão sem energia elétrica na área de concessão da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica (CEEE), sendo as regiões mais afetadas a Metropolitana (com 220 mil residências sem energia) e o Litoral Norte (com 75 mil).

Reportagem em atualização*

