Reprodução - 21.11.2022 O epicentro ocorreu em Cianjur, na região ocidental de Java, a principal ilha do país e que fica a cerca de 75 quilômetros da capital do país, Jacarta

Nesta segunda-feira (21), um terremoto de magnitude 5,6 deixou pelo menos 46 mortos e 700 feridos na Indonésia .

O epicentro do abalo ocorreu em Cianjur, cerca de 75 quilômetros da capital Jacarta, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Autoridades afirmam que ainda há centenas de desaparecidos, e que vários ficaram parcialmente danificados.

O tremor, que também foi sentido em Jacarta, fez com que os arranha-céus da capital balançassem por mais de três minutos, vários foram evacuados durante o abalo.

O chefe de administração de Cianjur Herman Suherman afirmou a um canal de TV que "muitas pessoas também sofreram fraturas porque ficaram presas nos destroços dos edifícios".

"O terremoto foi tão forte. Meus colegas e eu decidimos sair de nosso escritório no nono andar com escadas de emergência", contou Vidi Primadhania, funcionário público do sul de Jacarta.

A Indonésia é frequentemente atingida por terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis devido à sua localização no “Anel de Fogo”, um arco de vulcões e falhas geológicas na Bacia do Pacífico. No entanto, é incomum que os tremores sejam sentidos em Jacarta.



