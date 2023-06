Agência Brasil Provas do Enem

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 terminam nesta sexta-feira (16). A prova está marcada para ser aplicada nos dias 5 e 12 de novembro.

Os candidatos devem realizar a inscrição para o exame até as 23h59 (horário de Brasília) de hoje, na Página do Participante . A taxa para fazer a prova é de R$ 85 e deve ser paga até 21 de junho.

O edital com o cronograma e as regras detalhadas para o Enem deste ano pode ser consultado em publicação do Diário Oficial, assinado pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) . O texto conta com informações que detalham, por exemplo, documentos exigidos no dia do exame e situações em que o candidato pode ser eliminado.

Os portões dos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília). O exame começa às 13h30. No primeiro dia, o Enem acaba às 19h (devido à prova de redação) e, no segundo, às 18h30.

O gabarito do Enem tem previsão para divulgação no dia 24 de novembro, mas os resultados oficiais saem somente em 16 de janeiro de 2024.

No primeiro dia, os estudantes terão 5 horas e 30 minutos para responder às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e para escrever a redação.

No segundo, os participantes terão 5 horas para focar nas peguntas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática.

