Reprodução: commons Tempestade em Ilha Grande (RJ)

A chegada de um ciclone extratropical nesta quinta-feira (15) cria um alerta na região Sul e Sudeste. Com o fenômeno, a previsão é de muita chuva até amanhã nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta ainda para um grande risco de alagamentos , transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente nas cidades litorâneas. É esperado que chova a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia em São Paulo. No litoral de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, as projeções variam de 200 a 300 mm.

Na região de São Sebastião, litoral paulista, a Defesa Civil ainda alerta para o grande risco de deslizamentos de barreiras, enchente e alagamentos, por conta das chuvas já que ocorreram nos últimos dias, que podem pode piorar a situação do município com as precipitações de hoje.





A previsão é de que o período mais chuvoso seja ainda nesta quinta-feira principalmente na área litorânea de Santa Catarina até São Paulo. O ciclone se descola da região Norte para o Sul, o que agrava aumenta a possibilidade de tempestades.

Com as chuvas , as temperaturas despencam. As mínimas ficam abaixo dos 20ºC nesta quinta-feira. Em Curitiba, a mínima é de 10ºC, em Porto Alegre 12ºC e São Paulo e Florianópolis, 15ºC.





