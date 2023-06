Reprodução/Metrópoles - 08.06.2023 Marcha para Jesus começou em São Paulo na manhã desta quinta-feira (8)

Começou, na manhã desta quinta-feira (8), a 31ª Marcha para Jesus em São Paulo. O evento teve início às 10h na estação Luz do Metrô, com uma oração do apóstolo Estevam Hernandes, idealizador da Marcha no Brasil.

O evento toma conta das ruas da capital paulista e reúne milhares de fiéis, que se ajoelharam no asfalto para rezar, durante este feriado de Corpus Christi.

No trio principal da Marcha, estavam o apóstolo e sua esposa, a bispa Sônia Hernandes, além de outros líderes religiosos e do cantor Thalles Roberto.

A caminhada dura cerca de 4 quilômetros até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira.

No ano passado, a Marcha para Jesus contou com a participação do então presidente da República Jair Bolsonaro (PL), além de outros políticos. Em 2023, o evento adotou um tom mais pastoral e menos político.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no entanto, deve participar da Marcha hoje. Ele está previsto para chegar por volta das 14h30.

Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou sua gratidão ao receber o convite de participação da Marcha para Jesus e, embora tenha recusado sua presença no evento, agradeceu ao idealizador da solenidade.

Na carta, Lula afirmou que não poderá comparecer à manifestação, mas designou a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) e o advogado-geral da União Jorge Messias como seus representantes.

*Em atualização



