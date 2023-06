redacao@odia.com.br (Agência Brasil) O ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu informações sobre saúde de Roberto Jefferson

A Seap-RJ (Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro) atendeu a um pedido do ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal, e concedeu informações sobre o estado de saúde do ex-deputado federal Roberto Jefferson, preso no Rio de Janeiro, no presídio Bangu 8.

A Secretaria afirmou que o político precisa fazer uma tomografia do crânio porque caiu e bateu a cabeça, além de apresentar quadro de confusão mental após o acidente. Há suspeita de que Jefferson tenha sofrido um traumatismo craniano, e no laudo divulgado pela Seap o órgão informou que um exame precisa ser realizado "com urgência".

O boletim médico foi divulgado na sexta-feira (2), após o ex-deputado passar por consulta no hospital penitenciário de Bangu 8. Moraes havia solicitado os esclarescimentos na sexta com prazo máximo de 24 horas.

O laudo ainda informa que Jefferson precisa de exames que avaliem se há retorno de um câncer no pâncreas "com a máxima celeridade possível", e que o ex-deputado está com depressão.

Desde novembro ano passado, ele perdeu mais de 16 quilos segundo sua defesa, que pede a transferência do ex-parlamentar de Bangu 8 para o Hospital Samaritano Botafogo, na zonal sul do Rio.

"A Seap não dispõe dos meios para ofertar ao paciente o adequado cumprimento das medidas acima mencionadas", declarou a secretaria no laudo informando que Roberto precisa ser acompanhado por uma equipe médica especializada.

Jefferson está preso desde outubro do ano passado acusado de proferir discursos de ódio e atacar instituições democráticas. Ele também atirou e lançou granadas contra agentes da Polícia Federal que cumpriam mandados de busca e apreensão na casa dele, em Levy Gasparian (RJ). No início de maio, o STF negou um recurso da defesa e manteve a prisão do ex-deputado, em decisão unânime.

