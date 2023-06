Divulgação Roberto Jefferson recebeu policiais com tiros de fuzil e granadas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (2) que o presídio de Bangu 8 preste informações sobre o estado de saúde do ex-deputado Roberto Jefferson. O presídio tem 24 horas para responder à determinação.

A decisão de Moraes acontece após a defesa do ex-parlamentar pedir a transferência dele do presídio para um hospital particular. Os advogados afirmam que Jefferson não consegue comer e se hidratar.

A defesa ainda documentou que o ex-deputado emagreceu 15kg desde que foi preso, em outubro do ano passado.

Moraes ainda pediu informações sobre o cumprimento de uma decisão que liberava a realização de exames médicos fora da prisão. Entretanto, a realização deles deveria acontecer por meio de agendamentos e escolta policial rigorosa.

Roberto Jefferson está preso desde outubro do ano passado, quando atirou em policiais federais que foram à sua casa cumprir um mandado de prisão. Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-deputado por não cumprir medidas cautelares.

O ex-parlamentar reagiu e lançou uma granada e atirando contra a equipe da Polícia Federal (PF), onde estilhaços atingiram policiais e a viatura da corporação. Os dois policiais atingidos pelos estilhaços da granada tiveram ferimentos leves. Roberto Jefferson foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.