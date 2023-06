Divulgação General Heleno

O general Augusto Heleno, ex-ministro de Jair Bolsonaro, terá na CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa a assessoria do mesmo escritório de advocacia que defendeu o traficante André do Rap, considerado uma das principais lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A informação é do colunista Guilherme Amado.

A figura principal de defesa será Eduardo Ubaldo Barbosa, que é sócio-fundador do escritório Ubaldo Barbosa Advogados. Em outubro de 2020, ele conseguiu o habeas corpus que livrou André do Rap da prisão.

O habeas corpus em questão foi concedido por Marco Aurélio Mello, então ministro do STF. A decisão, porém, foi derrubada pelo plenário do STF, mas, nesse meio-tempo, o líder do PCC fugiu do país e está foragido até hoje.

Vale lembrar que a CPI da Câmara Legislativa investiga os atos de 8 de janeiro. O colegiado apura, principalmente, a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes da República, em Brasília. O general Heleno, por sua vez, é apontado como um dos incentivadores dos atos.