Divulgação Roberto Jefferson recebeu policiais com tiros de fuzil e granadas





A prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson segue mantida pelo Supremo Tribunal Federal . Nesta terça-feira (2), formou-se maioria para que ocorresse a manutenção da detenção do presidente de honra do PTB . Os ministros analisam e julgam o recurso apresentado pela defesa do político.

O relator do caso, Alexandre de Moraes, apontou uma série de descumprimentos de medidas cautelares, dando ênfase ao período em que Jefferson foi transferido de presídio para realizar um tratamento em hospital privado.

O magistrado demonstrou “perplexidade” com os argumentos usados pela “defesa que, após o réu ter recebido a Polícia Federal com dezenas de tiros de fuzil e arremesso de granadas, e sem demonstrar estar na situação debilitada apontada, reitera argumentos já veiculados”.

“Seu histórico de reiterado descumprimento das medidas cautelares e desrespeito ao Poder Judiciário e à força das decisões da SUPREMA CORTE, a extrema violência de sua reação diante da presença dos agentes públicos e o altíssimo poder de destruição das armas de fogo e munições que foram apreendidas em seu poder, evidenciando a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, dado o risco real e efetivo à sociedade caso posto em liberdade, e para aplicação da lei penal, consideradas as reiteradas violações às medidas a ele impostas”, diz trecho escrito por Moraes.

O ministro votou contra a libertação de Jefferson e foi acompanhado por Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Rosa Weber e Luís Roberto Barroso.

Roberto Jefferson e sua prisão

O ex-deputado federal foi preso em flagrante e levado ao Presídio José Frederico Marques na zona norte do Rio de Janeiro, por lançar granada contra policiais federais durante o cumprimento da decisão do STF em outubro do ano passado, em sua residência em Levy Gasparian, no interior do estado.

O ex-parlamentar reagiu à prisão lançando uma granada e atirando contra a equipe da Polícia Federal (PF), onde estilhaços atingiram policiais e também a viatura da corporação. Os dois policiais atingidos pelos estilhaços da granada tiveram ferimentos leves. Roberto Jefferson foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.





