Divulgação Zanin

Formalmente indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, o advogado Cristiano Zanin acelerou a sua campanha no Senado e, inclusive, já estabeleceu uma meta de apoio. As informações são da colunista do "O Globo", Malu Gaspar.

O advogado, que precisa de 41 votos para ter a sua nomeação chancelada, quer chegar a 49 votos favoráveis entre os 81 senadores. O número é exatamente o mesmo que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) teve em sua eleição para presidir a Casa.

Para atingir a meta, Cristiano Zanin estabeleceu algumas estratégias. A primeira é não descuidar em nenhum momento da lista de presenças e colocar o máximo de governistas no plenário na data da votação.

A outra é conseguir votos favoráveis também entre bolsonaristas. Para isso, aposta na ajuda de ministros como o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, dos ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.

Dois apoiadores do ex-governo, aliás, já teriam indicado em outro momento que votariam a favor da sua indicação. Eles seriam os ex-ministros de Bolsonaro Ciro Nogueira (Casa Civil) e Rogério Marinho (Integração Regional).