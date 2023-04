Reprodução/Redes sociais - 06.03.2023 Thiago Brennand já chegou a agredir o próprio filho, segundo ex-funcionários

Escoltado por uma equipe da Polícia Federal , o empresário Thiago Brennand , suspeitos de diversos crimes contra várias mulheres, inclusive, ex-companheiras, deve chegar ao Aeroporto Internacional de São Paulo , em Guarulhos, neste sábado (29).

Segundo a PF, entre os agentes que embarcaram na madrugada de quinta-feira (27) aos Emirados Árabes estão dois policiais federais e um escrivão da Interpol treinado em jiu-jítsu.

Brennand é apontado como autor de crimes como estupro, agressão, cárcere privado e ameaça. Ele foi preso EAU no último dia 17 de abril.

Após chegar ao Brasil, o empresário deve ser encaminhado diretamente para a Superintendência da Polícia Federal, na Lapa, e entre domingo (31) e segunda (1º) será transferido para uma unidade prisional que ainda não foi divulgada.

Relembre o caso

Thiago Brennand começou a ser investigado após agredir uma atriz em uma academia em São Paulo. Ele foi flagrado agredindo a atriz Alliny Helena Gomes, de 37 anos, durante discussão em uma academia na zona oeste de São Paulo. A denúncia veio a público após reportagem exibida pelo programa Fantástico , da TV Globo , em 30 de agosto do ano passado.

Em um pedido liminar negado pela Justiça, a defesa alegou ele está sendo "caçado como troféu ao combate à violência contra mulher". Depois disso, outras denúncias surgiram e ele virou réu neste e em outros cinco processos por crimes como lesão corporal e estupro.

Ele ainda foi preso em outubro do ano passado, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, mas pagou fiança e foi solto. No mês seguinte, a embaixada brasileira em Abu Dhabi oficializou um pedido de extradição , segundo o Itamaraty.

