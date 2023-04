Reprodução Thiago Brennand é alvo de ao menos cinco mandados de prisão preventiva

Na madrugada desta quinta-feira (27), agentes da Polícia Federal viajaram aos Emirados Árabes Unidos para buscar o empresário Thiago Brennand, que fugiu do Brasil há sete meses após se tornar alvo de cinco mandados de prisão preventiva. O brasileiro é denunciado pelos crimes como estupro, sequestro e agressão.

Os policiais devem chegar em Dubai por volta das 15h do horário de Brasília, segundo informações da TV Globo . De lá, os agentes irão de carro para Abu Dhabi, onde Brennand está detido.

Ele foi preso em 17 de abril e, nessa quarta-feira (26), os Emirados Árabes Unidos enviaram à embaixada brasileira o documento que oficializa a autorização de extradição dele.

Ao retornar ao Brasil, Brennand deve ser levado para um Centro de Detenção Provisória em São Paulo.

Uma audiência está marcada para 30 de maio, em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Na cidade, há três processos com prisão decretada do acusado.

Relembre o caso

Thiago Brennand começou a ser investigado após agredir uma atriz em uma academia em São Paulo. Ele foi flagrado agredindo a atriz Alliny Helena Gomes, de 37 anos, durante discussão em uma academia na zona oeste de São Paulo. A denúncia veio a público após reportagem exibida pelo programa Fantástico , da TV Globo , em 30 de agosto do ano passado.

Em um pedido liminar negado pela Justiça, a defesa alegou ele está sendo "caçado como troféu ao combate à violência contra mulher". Depois disso, outras denúncias surgiram e ele virou réu neste e em outros cinco processos por crimes como lesão corporal e estupro.

Ele ainda foi preso em outubro do ano passado, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, mas pagou fiança e foi solto. No mês seguinte, a embaixada brasileira em Abu Dhabi oficializou um pedido de extradição , segundo o Itamaraty.

