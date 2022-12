Reprodução: Redes Sociais Thiago Brennand

O empresário Thiago Brennand Fernandes Vieira, que teve sua extradição pedida pela Justiça, tornou-se réu em mais um processo em que é acusado de crimes sexuais.

Na última sexta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) acatou uma denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) em que ele é acusado de ter estuprado a estudante de Medicina e ex-miss São Paulo Stefanie Cohen. Esta é a sexta vez em que Brennand se torna réu na Justiça paulista.

No caso de Stefanie, a Justiça acatou também as denúncias pelos crimes de registro não autorizado da intimidade sexual e constrangimento ilegal.

Extradição

A Justiça brasileira agora aguarda o processamento de um pedido de extradição feito ao governo dos Emirados Árabes, onde Brennand está em liberdade provisória.

Ele foi preso pela Interpol em outubro, mas foi libertado após pagamento de fiança.

Em outro processo, Brennand se tornou réu por ter violentado uma mulher norte-americana. Conforme o MP, o empresário filmou a vítima durante os atos sexuais e ameaçou divulgar os vídeos, prática denominada "revenge porn" (pornografia da vingança). Ele também foi acusado de estuprar e mandar tatuar suas iniciais no corpo de outra mulher.A vítima também foi mantida em cárcere privado.

Os casos vieram à tona depois que Thiago Brennand foi flagrado por câmeras agredindo a empresária e modelo Helena Gomes na academia de um shopping, em São Paulo.

O empresário está fora do País desde o dia 4 de setembro. Após ter descumprido determinação da Justiça para retornar ao Brasil, ele teve a prisão decretada e passou a ser considerado foragido, mas foi preso pela Interpol.

